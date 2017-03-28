Названі імена загиблих під Маріуполем морпіхів (фото, відео)

Опубліковані фото і біографії морських піхотинців, які загинули під Маріуполем в результаті боїв з бойовиками.

Про це повідомила волонтер Тетяна Барвінська, оприлюднивши інформацію в групі "Остання данина".

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«Цими вихідними Україна попрощалася з двома своїми синами, морськими піхотинцями з 36-ї бригади В'ячеславом Чернецьким з Вінницької області та Дмитром Полєвим з Дніпропетровщини. Бійці загинули в бою з ворогом поблизу села Водяне (Ясинуватський район Донецької області) вранці 20 березня. Вічна і світла пам'ять Героям!», - зазначено в повідомленні

Опубліковані біографії дух загиблих бійців.

Чернецький В'ячеслав Йосипович народився 16 червня 1994 р. в с. Мурафа Шаргородського району Вінницької області. У 2013 закінчив Вище художнє професійно-технічне училище № 5 у Вінниці. У тому ж році пішов на військову службу. З 2016 - служив на посаді матроса 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Дружини і дітей у нього не було. Залишилися батьки. Поховали його селі Мурафа.

Полєвий Дмитро Олександрович народився 2 лютого 1980 р. в Дніпро. Старший матрос 1-ї роти 701-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти. У нього залишилися мати, брат і неповнолітня дочка.

Дмитра поховали на Краснопільському кладовищі м. Дніпро.