На Донеччині внаслідок снайперського обстрілу загинув український військовий
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою.
Поблизу населеного пункту Луганське на Донеччині сьогодні внаслідок снайперського обстрілу загинув український військовослужбовець.
Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.
«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ по всій лінії розмежування», - зазначається у повідомленні.
Читайте такожНа Донеччині корегувальницю вогню бойовиків засудили до 4,5 років в'язниці
За даними штабу, внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське.
За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера, додали у штабі.
Як повідомлялося, бойовики сьогодні 35 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО.