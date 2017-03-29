На Донеччині внаслідок снайперського обстрілу загинув український військовий

Поблизу населеного пункту Луганське на Донеччині сьогодні внаслідок снайперського обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ по всій лінії розмежування», - зазначається у повідомленні.

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За даними штабу, внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське.

За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера, додали у штабі.

Як повідомлялося, бойовики сьогодні 35 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО.