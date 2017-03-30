На посаду заступника командувача ОК "Захід" призначили екс-командира легендарної 93-ї бригади

Генерал-майор Олег Мікац призначений на посаду заступника Командувача військ оперативного командування "Захід". Про це він повідомив у коментарі InfoResist.

"Сьогодні виїжджаю", — сказав він. Також він поділився планами на перший час на посаді.

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"Повоювати в АТО з'їздити, відучитися в академії, здійснити подвиг, врятувати вітчизну", — сказав він.

Раніше генерал-майор Олег Мікац командував легендарною 93-ою бригадою. Після цього він був призначений начальником 169-го навчального центру "Десна". Після скандалу в навчальному центрі його замінив на цій посаді командир 92-ї бригади полковник Віктор Ніколюк, відомий як "Вітер".