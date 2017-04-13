Бойовики знову порушують режим тиші, з початку доби зафіксовано 42 обстріли - штаб

Російсько-терористичні підрозділи цинічно порушують домовленості Тристоронньої контактної групи у Мінську про встановлення режиму тиші, з початку доби вже зафіксовано 42 обстріли позицій Збройних сил України. Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Fаcebook.

Зокрема, на Приморському напрямку найгарячіше було в районі Водяного. Тут морських піхотинців ворог накривав вогнем артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП. По захисниках Широкиного гатив зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Міномети калібру 120 мм противник застосував проти морських піхотинців поблизу Гнутового. З великокаліберних кулеметів бив по наших воїнах під Чермаликом. Ворожі снайпери активізувались у районі Талаківки та Водяного.

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На Донецькому напрямку вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм ворог відкривав по захисниках Авдіївки. Оборонців Луганського та Опитного обстрілював з 82-міліметрових мінометів. По опорних пунктах наших військ поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, з озброєння БМП та з протитанкового ракетного комплексу. З гранатометів обстрілював позиції поблизу Невельського, а зі стрілецької зброї – поруч шахти «Бутівка».

На Луганському напрямку з гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Новоалександрівки та Катеринівки.

Незважаючи на збройні провокації з боку бойовиків, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму "тиші" і вогонь у відповідь не відкривали.

«Разом з тим, у разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь у бік противника», - наголосили у штабі.

Як повідомлялося,бойовики порушують домовленість про припинення вогню перед Великоднем.