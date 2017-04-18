Бойовики вдарили по Авдіївці: пошкоджено 8 житлових будинків, 1 повністю зруйнований

Бойовики обстріляли Авдіївку з мінометів та гармат, пошкоджено 8 житлових будинків, один з них повністю зруйнований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами на Донецькому напрямку основні бойові дії розгорнулися в Авдіївці та на її флангах.

«Зокрема ворожі обстріли Авдіївки розпочалися по обіді і тривали до заходу сонця. З арсеналу бойовики застосовували як легке озброєння, так і міномети, а також один раз вистрілили з 152-міліметрової гармати у напрямку наших рубежів оборони», - сказав він.

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Агресивні дії противника спричинили нові руйнування житлової забудови, зауважив Мотузяник. За його словами, прямими влученнями мін в Авдіївці було пошкоджено 8 будинків, один з яких був повністю зруйнований.

«Поблизу Авдіївки – на позиції «Шахта Бутівка» і в Кам’янці – ситуація спокійніша. Тут надвечір відбулося по одному обстрілу, тривалістю до години кожний із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів», - повідомив Мотузяник і додав, що ще одна півгодинна збройна провокація з боку ворога відбулася в Опитному.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 4 ворожих обстріли.