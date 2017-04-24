Бойовики підірвали патруль ОБСЄ на Донбасі, щоб зупинити роботу місії – Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко вважає, що бойовики підірвали патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, щоб зупинити роботу місії і не дати можливість збільшити її чисельність.

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«Раніше бойовики тільки погрожували спостерігачам СММ ОБСЄ, залякували їх, блокували і не пускали машини, обшукували, клади обличчям в сніг і так тримали. Тепер почали підривати. Очевидно, що це акт залякування, тиску на місію з метою зупинити її роботу, завалити ініціативу збільшення місії», - заявила вона у Facebook.

Геращенко висловила співчуття родині загиблого спостерігача і побажала одужання пораненим. «Найщиріші співчуття організації ОБСЄ і СММ ОБСЄ», - додала вона.

«Всі міжнародні організації мають тиснути на РФ і контрольованих нею ватажків ОРДЛО з вимогою повного розслідування, допуску до всієї окупованої території, аж до кордону, що зараз контролюють РФ і їх подільники - бойовики, місії СММ ОБСЄ», - зауважила Геращенко.

Вона вважає, що ініціатива України про розгортання на Донбасі миротворчої місії стає все більш очевидною і актуальною.

«Он вже машини з неозброєними спостерігачами почали підривати, без миротворчої місії бойовики просто затероризують окуповані території і їх жителів», - переконана Геращенко.

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«Про які вибори можна говорити на території, де небезпечно перебувати міжнародним спостерігачам, де їх життя піддається смертельному ризику??? Очевидно, що ніяких виборів, поки на окупованих територіях кишать озброєні бойовики і РФ щедро поставляє зброю, в тому числі міни, не може йти і мови. Тільки після деокупації і демілітаризації, роззброєння цього багатостраждального регіону», - вважає вона.

Також Геращенко запевнила, що в усіх своїх виступах у Страсбурзі на сесії ПАРЄ говоритиме про цей жахливий випадок.