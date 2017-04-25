Росія за три роки не змогла розділити Україну – Міноборони

Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак заявляє, що Російській Федерації за три роки не вдалося повернути Україну до сфери свого впливу або її розділити на окремі території з повною чи частковою втратою державності і подальшим встановленням контролю над ними.

Про це Руснак заявив під час зустрічі з делегацією Національного університету оборони Ісламської Республіки Пакистан, повідомляє прес-служба Міноборони.

Зустріч відбулась у Центральному будинку офіцерів Збройних сил України в Києві.

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Руснак поінформував іноземну делегацію про хід антитерористичної операції на сході України та заявив, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріли, незважаючи на оголошення про припинення вогню з 1 квітня.

"Щодоби моніторингова місія ОБСЄ фіксує 30-60 порушень умов припинення вогню. Противник руйнує інфраструктуру, аби викликати невдоволення та спровокувати протести населення", - сказав він.

Як також наголосив перший заступник міністра оборони, реалізація реформи дозволить Збройним силам України ефективно реагувати на загрози національній безпеці та обороні, сприятиме досягненню євроатлантичних стандартів і критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в НАТО.