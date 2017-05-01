Найважчих втрат минулої доби сили АТО зазнали в районі Катеринівки - Міноборони
Він додав, що найбільш важкі втрати припадають на Катеринівку, де в результаті ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець, а двоє отримали поранення.
Найважчі втрати минулої доби сили АТО зазначили в районі Катеринівки Мар’їнського району, що на Донецькому напрямку.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, сім отримали поранення та травмування", - сказав Лисенко.
Він додав, що найважчі втрати припадають на Катеринівку, де внаслідок ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець, а двоє дістали поранення.
Ще двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої в районі Кримського.
"По одному воїну внаслідок ворожих обстрілів було поранено поближу Авдіївки, у Мар'їнці та у Водяному", - зазначив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу керовані Москвою бойовики здійснили 54 обстріли позицій сил АТО.