СБУ задокументувала нові факти використання бойовиками російської зброї (фото)

Співробітники Служби безпеки України задокументували два факти використання бойовиками так званої «ДНР» зброї та боєприпасів російського виробництва.

Як повідомляє прес-центр СБУ, у «сірій зоні» в районі донецького аеропорту правоохоронці виявили два постріли до гранатомету РПГ-7В, залишені бойовиками. Поблизу одного з опорних пунктів Збройних сил України на лінії розмежування оперативники спецслужби вилучили вогнемет «Шмель».

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За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991 року та не перебуває на озброєнні сил антитерористичної операції. Наявність у бойовиків російської зброї вкотре доводить її постачання терористам з території РФ.