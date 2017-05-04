СБУ задокументувала нові факти використання бойовиками російської зброї (фото)
За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991 року та не перебуває на озброєнні сил антитерористичної операції.
Співробітники Служби безпеки України задокументували два факти використання бойовиками так званої «ДНР» зброї та боєприпасів російського виробництва.
Як повідомляє прес-центр СБУ, у «сірій зоні» в районі донецького аеропорту правоохоронці виявили два постріли до гранатомету РПГ-7В, залишені бойовиками. Поблизу одного з опорних пунктів Збройних сил України на лінії розмежування оперативники спецслужби вилучили вогнемет «Шмель».
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За висновками експертів, виявлена зброя та боєприпаси виготовлені в Росії після 1991 року та не перебуває на озброєнні сил антитерористичної операції. Наявність у бойовиків російської зброї вкотре доводить її постачання терористам з території РФ.