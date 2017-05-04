У Луганську бойовики під час "роз’яснювальної бесіди" до смерті забили чоловіка

У Луганську бойовики так званої «комендатури» під час проведення «роз’яснювальної бесіди» до смерті забили 38-річного жителя Станиці-Луганської.

Як повідомила прес-служба поліції Луганської області, до поліцейських звернувся батько загиблого, який недавно забрав тіло сина з Луганська.

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Померлий заробляв собі на життя тим, що за невелику платню допомагав переносити сумки з речами людям, які перетинають КПВВ «Станиця-Луганська» від блокпосту на підконтрольній Україні території до блокпосту сепаратистів. 27 квітня чоловік поніс речі через зруйнований міст до блокпосту бойовиків та більше на підконтрольну Україні територію не повернувся.

Того ж дня батьки зниклого почали самостійні пошуки сина, опитували людей, які знаходяться на КПВВ та тих, хто разом із сином займається перенесенням сумок через лінію розмежування, але ніякої інформації про зниклого сина не отримали. Через деякий час молодший брат зниклого знайшов у соціальних мережах оголошення про те, що на вул. Ломоносова окупованого Луганська 27 квітня знайшли труп невідомого чоловіка. По опису померлого та його речей рідні впізнали зниклого.

Батько, який поїхав до Луганська, опізнав труп сина у морзі та забрав його додому. Згідно довідки, наданої йому в морзі «ЛНР», смерть сина настала від «чисельних тупих травм голови, тулубу та кінцівок, а також перелому кісток скелету та пошкоджень внутрішніх органів». Повернувшись з тілом сина до Станиці, він відразу звернувся до Станично-Луганського відділу поліції.

В ході проведення оперативних заходів співробітники поліції отримали оперативну інформацію про те, що в той день бойовики у себе на блокпосту затримали чоловіка та відвезли до так званої «комендатури» м. Луганська, де з ним проводили «роз’яснювальну бесіду», під час якої чоловік і помер від чисельних тілесних ушкоджень та був вивезений бойовиками і викинутий на вул. Ломоносова нині окупованого обласного центру.

За даним фактом слідчими Станично-Луганського відділу поліції відкрите кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».