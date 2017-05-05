Тимчук: Ціллю бойовиків був автомобіль СММ ОБСЄ з росіянами

Народний депутат України, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявляє, що ціллю бойовиків під час підриву поблизу села Пришиб 23 квітня був автомобіль СММ ОБСЄ з росіянами.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Депутат вважає, що СММ ОБСЄ повинна дати пояснення, хто тоді перебував у другій машині місії.

Читайте такожАвтомобіль ОБСЄ на Луганщині міг підірватися на завезеній з Росії вибухівці – СБУ

"За нашими даними, в другому автомобілі місії перебували громадяни РФ із числа спостерігачів ОБСЄ. Сам підрив був спланований російськими спецслужбами та здійснений виконавцями з "МГБ ДНР", але вийшла промашка - було підірвано не той автомобіль", - пише Тимчук.

Він додав, що "ціль провокації гранично зрозуміла - дати Путіну привід розкручувати карту "українського тероризму", нібито через який загинули російські громадяни в міжнародній місії".

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке знаходиться на території, підконтрольній бойовикам "ЛНР".

Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє отримали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

Місія ОБСЄ після цього припиняла до 25 квітня патрулювання на Донбасі.