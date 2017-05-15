На Одещині почались антитерористичні навчання

В Одеській област області, на території Чорноморська, Рені та прилеглих районів сьогодні починаються міжнародні антитерористичні навчання. Про це повідомили в СБУ.

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Начання пройдуть з 15 до 25 травня. Тренування, що відбудуться в умовах максимально наближених до реальних, організовує Антитерористичний центр при СБУ за участі поліції, Нацгвардії, ДСНС, прикордонників та ЗСУ. Служба безпеки України закликає мешканців, які живуть у районі проведення навчань, зберігати спокій.