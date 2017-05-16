ЗСУ знищили передову позицію бойовиків на Світлодарській дузі - волонтер

На Світлодарській дузі у терористів була одна передова позиція, яка сильно турбувала 54-у бригаду, коли вона там воювала. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Це був добре укріплений дот, з якого нам постійно хе****ли з кулемета калібру 12,7. Перебував дот на відстані 800-900 метрів від нашої передової позиції", - розповів він.

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За словами Мисягіна, цієї позиції немає, є тільки її залишки.

"Бойової позиції немає й кулемета там більше немає. Тепер у тому районі по передку нашим хлопцям пересуватися стало набагато безпечніше... "Третя сила", яка нещодавно знову з'явилися на Світлодарській дузі, цю позицію ліквідувала", - зазначив волонтер.

Як повідомив 16 травня штаб АТО, нещодавно окупанти частково зайняли нові позиції в "сірій зоні" поблизу населеного пункту Піски, неподалік від тимчасово окупованого українського Донецька.