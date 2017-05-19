Полторак розповів, хто утримує бойовиків на Донбасі
17:14, 19 травня 2017Війна
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РФ фінансує бойовиків, наголосив глава МОУ.
REUTERS
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що бойовики перебувають на повному матеріально-технічному забезпеченні Росії. Про це він розповів сьогодні, 19 травня, у Вільнюсі.
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За словами глави Міноборони України, немає жодного дня, коли б українські підрозділи не обстрілювалися з боку проросійських терористичних військ.
"Їхнє (бойовиків - Ред.) утримання та матеріально-технічне забезпечення у повному обсязі здійснюється за рахунок РФ", - наголосив Полторак.
Як раніше заявила СММ ОБСЄ, контрольовані Росією бойовики кинули димоутворювальний пристрій, ймовірно димову гранату, у патруль місії.
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