Полторак розповів, хто утримує бойовиків на Донбасі

Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що бойовики перебувають на повному матеріально-технічному забезпеченні Росії. Про це він розповів сьогодні, 19 травня, у Вільнюсі.

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За словами глави Міноборони України, немає жодного дня, коли б українські підрозділи не обстрілювалися з боку проросійських терористичних військ.

"Їхнє (бойовиків - Ред.) утримання та матеріально-технічне забезпечення у повному обсязі здійснюється за рахунок РФ", - наголосив Полторак.

Як раніше заявила СММ ОБСЄ, контрольовані Росією бойовики кинули димоутворювальний пристрій, ймовірно димову гранату, у патруль місії.