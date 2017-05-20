За добу в зоні АТО поранені й травмовані 7 українських військових

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено і травмовано семеро українських військових.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але 7 отримали поранення та травми", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби зафіксовано 55 збройних провокацій з боку бойовиків.