За добу в зоні АТО поранені й травмовані 7 українських військових
14:07, 20 травня 2017Війна
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Протягом минулої доби зафіксовано 55 збройних провокацій з боку бойовиків.
Серед загиблих українських військових немає / фото УНІАН
Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено і травмовано семеро українських військових.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але 7 отримали поранення та травми", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби зафіксовано 55 збройних провокацій з боку бойовиків.
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