Ситуація у зоні АТО залишається складною: 55 обстрілів за добу, четверо поранених

Протягом минулої доби зафіксовано 55 збройних провокацій з боку бойовиків, четверо військовослужбовців Збройних сил України зазнали поранень.

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Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

У штабі зауважили, що ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації конфлікту з боку російсько-терористичних військ. «Все частіше ворог застосовує артилерійське озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

Так, на Приморському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Зокрема, ввечері, використовуючи заборонені міномети калібру 120 мм, бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Широкиного та Гнутового. Також опорні пункти біля Широкиного й Бердянського опинились під ворожим вогнем зі 122-мм артилерійських систем. Крім того, бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Водяного, Павлополя, Новогригорівки та ще низки населених пунктів. В районі Мар'їнки та Красногорівки окупанти вели вогонь, зокрема, зі 82-мм мінометів. Одна з ворожих мін калібру 82 мм влучила у житловий квартал Красногорівки.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, бойовики 16 разів використовували зброю проти українських захисників. Найскладнішою ситуація залишається у південному та східному передмісті Авдіївки. З настанням сутінок бойовики обстрілювали українських воїнів на цій ділянці фронту з 120-мм та 82-мм мінометів, а також стрілецької зброї та гранатометів. Північно-східніше, в районі Верхньоторецького, терористи били по укріпленнях сил АТО з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі вчергове з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів окупантів були обстріляні українські воїни, котрі тримають оборону неподалік Луганського.

На Луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї, зокрема й з використанням важкого артилерійського озброєння та реактивних систем залпового вогню. Так, пізно ввечері окупанти здійснили обстріли опорних пунктів сил АТО біля Троїцького з РСЗВ "Град", 152-мм та 122-мм артилерійських систем. Також зі ствольної артилерії калібру 122 мм бойовики били по позиціях сил АТО в районі Новоолександрівки, а із 120-мм та 82-мм мінометів - неподалік Новозванівки та Попасної. Ворожі обстріли зі стрілецької зброї й гранатометів також відбулись біля Валуйського, Кримського та Станиці Луганської.