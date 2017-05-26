ЗСУ під Донецьком вдаються до ризикованого прийому - полювання "на живця" (відео)

На передовій під Донецьком продовжує падати "Град". Напередодні касета реактивних снарядів була відстріляна на окупованій території – розриви були між Авдіївкою та Пісками, йдеться в сюжеті ТСН.

До цього додалися звичні звуки – вибухи мін і постріли з кулеметів і автоматів. Бійці кажуть, що так насправді виглядає тиша, бо потужні бої є значно більш вражаючим дійством. "Буває пару годин тиші, а потім танки і 152 калібр. Я не знаю, куди дивиться ОБСЄ", - зізнається військовий із псевдо "Калина".

Зі слів бійців на передовій, ворожі панцирники працюють і поодинці, і групами, і коли б'ють прямою наводкою – стає не до жартів.

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Попри це, українські воїни облаштували свої позиції за 200 метрів від противника. Той здійснює небезпечні вилазки, однак військові свого розташування не змінюють. Тримати рубіж їм вдається завдяки сотням метрів викопаних власноруч траншей і десяткам бліндажів. "Буває, ДРГ намагаються пройти, але тут всі люди навчені – вони не дають спроби прориву. Постійно спроби штурму відбивають", - свідчить "Калина".

В арсеналі військових навіть такий ризикований прийом, як полювання на живця. Ним виступає кулеметник, який провокує на себе вогонь ворожого снайпера, якого завдяки пострілу мають засікти побратими. Справа ця вкрай ризикована, але інакше, кажуть військові, надокучливої уваги людини з оптичним прицілом не позбудешся. "Нормально все! Адреналін валить", - зізнається боєць біля кулемета. Бійці кажуть, що триматися в таких умовах їм допомагає упевненість у допомозі побратимів. "Це не пафос – це безумовно так", - кажуть вони.