Ситуація на Донбасі загострилась - п'ятеро військових поранено (відео)

Минулої доби проросійські бандформування 57 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО, дедалі частіше використовуючи важке артилерійське озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Бойовики 29 разів застосували зброю проти українських захисників на Приморському напрямку. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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На Донецькому напрямку зафіксовано 26 фактів порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї. Найнапруженішою ситуацією залишається у передмісті Авдіївки. Неспокійно ввечері було й поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі.

НЗФ впродовж минулої доби лише два рази застосовували зброю на Луганському напрямку.

"В результаті бойових дій минулої доби 5 військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.