Поліція повідомляє про наміри бойовиків повторити обстріл Красногорівки

Проросійські бойовики планують повторити обстріл Красногорівки Донецької області сьогодні, 28 травня, після 13-14 години.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції з посиланням на заступника голови Нацполіції - начальника ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна.

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За його словами, бойовики мають на меті залякати місцеве населення і дестабілізувати ситуацію в місті.

Також Аброськін повідомив, що для надання допомоги населенню, організації охорони громадського порядку, охорони пошкодженої лікарні та школи прибули підрозділи поліції Волновахи та Великої Новоселівки.

За фактом обстрілу бойовиками Красногорівки розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Крім того, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що вже відпрацьовано план з відновлення будівель, які постраждали внаслідок обстрілу. «Обласний штаб відпрацював план з відновлення. Переговорив з Павлом Жебрівським: кошти на лікарню та школу виділять з місцевого бюджету, але приватний сектор - це тільки резервний фонд», - написав він у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, зранку бойовики обстріляли Красногорівку, внаслідок чого 8 місцевих жителів зазнали поранень та травм.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, школа та лікарня.