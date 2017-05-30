У Генштабі хвалять призовників з Луганської та Донецької областей

Призовники з Луганщини та Донеччини найсумлінніше ставляться до військової служби, натомість певні проблеми з призовом юнаків виникають у західних областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил генерал-лейтенант Артур Артеменко.

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“Для вас, мабуть, цікаво буде дізнатися, що саме в цьому регіоні (Луганська та Донецька області — УНІАН) завжди виконували план призову. А, по-друге, саме ці військовослужбовці найбільш мотивовані для вирішення тих завдань, для яких їх готують. Я не буду говорити про виконання планів призову по областях, бо не маю на це права. Але скажу, що західні області трошки недовиконують план у зв'язку з сезонними роботами, і тому нам потрібно розібратися із питаннями, пов'язаними з ринком праці”, - сказав Артеменко.

Він пояснив, що багато призовників відсутні за місцями реєстрації, а працюють в інших регіонах або за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, упродовж весняної призовної кампанії до лав Збройних сил України та інших військових формувань було призвано 14 тис. 135 юнаків.