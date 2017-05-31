Вночі бойовики обстріляли дитячий табір напередодні першого заїзду (фото)

Вночі бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру у с. Зелений Гай Волноваського району Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні поліції Донеччини.

«До чергової частини поліції надійшло повідомлення від охоронця одного з дитячих таборів у с. Зелений Гай про те, що вночі бойовики обстріляли територію виховного дитячого центру. Слідчо-оперативна група обстежила місцевість та виявила 6 пошкоджених вікон. Відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт», – повідомили в поліції.

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Під час обстрілу на території табору, крім охоронців, нікого не було. Перший заїзд дітей планується у червні 2017 року.

Слідчо-оперативна група Волноваського відділу поліції обстежила територію та встановила, що у приміщені їдальні пошкоджено 3 вікна та ще стільки ж у корпусах № 1 та 4. Постраждалих немає.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.