Місія ОБСЄ фіксує суттєве збільшення кількості обстрілів під Маріуполем з важкого озброєння

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що в районах на схід від Маріуполя загальна кількість випадків порушення режиму припинення вогню минулого тижня зросла на 55%, зокрема зафіксовано 82 вибухи від артилерійського вогню і 19 - від мінометного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в режимі скайп-зв’язку у Києві.

«Широкине та інші райони на північний схід від Маріуполя є одними з головних «гарячих точок» минулого тижня. 30% усіх порушень режиму припинення вогню було зафіксовано саме в цьому секторі», - зауважив Хуг.

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Загалом, за його словами, кількість випадків порушення режиму припинення вогню минулого тижня зменшилася на 25% порівняно з позаминулим тижнем, але в районах на схід від Маріуполя - збільшилася на 55%.

«Якщо поглянути на кількість вибухів від вогню від застосування зброї, забороненої Мінськими угодами, зокрема з танків, мінометів та артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню, то в районах на північний схід від Маріуполя був підвищений рівень насильства. СММ в цих районах (минулого тижня – УНІАН) зафіксувала 82 вибухи від артилерійського вогню і 19 - від мінометного вогню порівняно з трьома від артилерійського вогню і чотирма від мінометного вогню за позаминулий тиждень», - повідомив Хуг.