У районі Жолобка бойовики намагалися перейти у наступ, зазнали втрат - військові (фото)

Сьогодні, в останній день перед початком так званого "хлібного перемир’я" - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року - терористи здійснили чергову збройну провокацію. Про це 93-тя бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Приблизно з 12:00 пропутінські терористичні сили розпочали масштабний обстріл позицій 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади неподалік села Кримське Новоайдарського району Луганської області", - йдеться у повідомленні.

В той же час у район села Жолобок терористи підтягнули військову техніку та озброєння, розповіли військові.

"Спостерігалася спроба супротивника перейти в наступ, але, ймовірно, через зазнані втрати бойовики наразі відступили", - уточнили в 93-ій бригаді.

Крім того, ворог активно використовує зброю, суворо заборонену Мінськими домовленостями.