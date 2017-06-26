СЦКК попереджає про ймовірні провокації з боку бойовиків на Донбасі

Українська сторона СЦКК попереджає про можливі провокації з боку бойовиків ОРЛО з метою зірвати перемир’я та скомпрометувати ЗСУ.

Про це йдеться у заяві СЦЦК, оприлюдненій у неділю ввечері, 25 червня.

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"За оприлюдненою у ЗМІ інформацією в районі проведення АТО було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу противника в складі шести бойовиків. Українська сторона СЦКК передбачає, що це лише початок активізації дій НЗФ ОРЛО, які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації на Сході України", - заявили в СЦКК.

Також зазначається, що бойовики можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення. Їхньою метою буде компрометація та звинувачення в цьому Збройних Сил України, з тим щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю.