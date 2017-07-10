Геращенко розповів, скільки готувалася операція із затримання друга "Гіві" та "Мотороли"
09:39, 10 липня 2017Війна
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Гратов - джерело інформації про провал операції "русская весна" на Донбасі.
Безлер, "Моторола" і Гратов / facebook.com/andriy.tsaplienko
У результаті складної оперативної гри був затриманий терорист Валерій Гратов на прізвисько "Санич". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.
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"Операція з виманювання до України старого розбійника тривала більше півроку. Він - цінне джерело інформації про дії російських спецслужб із захоплення Криму й проваленої операції "русская весна" на Донбасі", - йдеться у його повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня прикордонники затримали російського полковника, який був другом терористів "Гіві" і "Мотороли".
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