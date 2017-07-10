Геращенко розповів, скільки готувалася операція із затримання друга "Гіві" та "Мотороли"

У результаті складної оперативної гри був затриманий терорист Валерій Гратов на прізвисько "Санич". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко.

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"Операція з виманювання до України старого розбійника тривала більше півроку. Він - цінне джерело інформації про дії російських спецслужб із захоплення Криму й проваленої операції "русская весна" на Донбасі", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня прикордонники затримали російського полковника, який був другом терористів "Гіві" і "Мотороли".