ОБСЄ повідомляє про фургон з написом "Вантаж-200" на українсько-російському кордоні

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» й «Донецьк» у Ростовській області, заявляє, що помітила мікроавтобус із написом «Вантаж-200» на українсько-російському кордоні. Про це йдеться в тижневому звіті місії.

"4 липня о 13:54 фургон з українськими номерними знаками, на якому був знак "ГРУЗ 200", заїхав на прикордонний пункт пропуску з російської сторони. На борту знаходилося двоє пасажирів. О 14:06 транспортний засіб заїхав в Україну", - йдеться у звіті.

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Окремо сказано, що за минулий тиждень кількість людей у військовій формі, які перетинали кордон в обох напрямках, склала 52 особи. Зокрема, 21 людина прямувала до РФ, а 31 - в Україну.

Також сказано, що впродовж звітного періоду було зафіксовано 655 вантажівок, які перетинали кордон в обох напрямках. Водночас було помічено 54 вантажівки, які перевозили пальне.

Як повідомляв УНІАН, раніше з моргу Донецька до Ростова відправлено два КамАЗи з "вантажем 200".