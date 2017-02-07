З моргу Донецька до Ростова відправлено два КамАЗи з "вантажем 200" - розвідка

Про це повідомляє Головне слідче управління Міністерства оборони України у Facebook.

«Триває вивезення тіл вбитих російських військовослужбовців на територію РФ. 5 лютого з моргу обласної лікарні ім.Калініна (Донецьк) в Ростов-на-Дону відправлено два автомобілі «КамАЗ» з вантажем «200», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обстановка в районі проведення Антитерористичної операції залишається напруженою. Зокрема, продовжується застосування російськими окупаційними військами танків, 122 та 152-мм артилерійських систем з вогневих позицій, розташованих поблизу об’єктів цивільної інфраструктури.

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Разом з тим розвідники назвали підрозділи, які останнім часом обстрілюють житлові будинки.

«На Донецькому напрямку на виконання злочинних наказів російського командування, здійснюються обстріли житлових будинків артилерійськими підрозділами 11 окремого мотострілецького полку та окремої артилерійської бригади 1 армійського корпусу (Донецьк) Збройних сил РФ», - заявили у розвідці.

«З метою залякування населення тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та формування антиукраїнських настроїв в громадських місцях «спеціальними групами осіб» активно поширюється інформація про наступ ЗСУ найближчим часом», - додали в ГУР Міноборони.