Доба в АТО: 26 обстрілів, один військовий підірвався на міні, один поранений

У минулу добу бойовики продовжили обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі, в тому числі з танків і великокаліберної артилерії, в результаті чого один український військовий загинув і ще один отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Загалом за минулу добу ворог 26 разів порушив перемир'я. Один український військовий загинув в результаті підриву на міні, ще один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

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Так, після 18.00 суботи основна активність бойовиків була зафіксована на Маріупольському напрямку. З 82 міліметрових мінометів і гранатометів бойовики двічі били по Красногорівці. Селище Новотроїцьке обстріляли з озброєння БМП.

"Близько 23.00, в черговий раз демонструючи зухвале нехтування домовленостями про відвід важкого озброєння, наші позиції поблизу Широкіно бойовики обстріляли з артилерії калібру 152 міліметра і гранатометів. В результаті цього обстрілу один український військовий отримав поранення", - інформують у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку бандформування майже в 23.00 з танків били по шахті Бутівка і Невельскому. Також по Невельскому працював ворожий 120 міліметровий міномет. Українські опорні пункти в районі Авдіївки бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку НВФ застосовували гранатомети і стрілецьку зброю по селищам Вільшанка, Жовте, Золоте, Станиця Луганська.

Як повідомляв УНІАН, вчора на Луганщині відбулося бойове зіткнення між українськими бійцями і терористами.