У ЗСУ відреагували на скандальне відео із перевезенням тіла військового

У ході призначеного командуванням ВМС ЗСУ службового розслідування будуть встановлені причини й обставини, що призвели до неналежної організації перевезення тіла загиблого в ДТП військовослужбовця. Про це ВМС повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Противник підходить на відстань кидка гранати": опубліковані кадри перестрілки у Пісках (відео)

"Ми повністю поділяємо обурення дописувачів соціальної мережі недолугими управлінськими рішеннями командирів і начальників. Командира підрозділу усунуто від виконання посадових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

Розслідування розпочато після того, як колишній радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Владислав Сердюк напередодні оприлюднив у соціальних мережах повідомлення про те, як пересуваючись у своєму автомобілі на трасі Одеса-Київ він побачив «Москвич» з написом, зробленим на прикріпленому до заднього скла аркуші паперу: «вантаж 200».

«В машині - троє бійців. Двоє зліва: один за кермом, інший за ним, втиснувся в задні двері. Третій - у труні. Труна лежить на спинках переднього і заднього сидіння. Одна частина впирається в лобове скло, в іншій частині стукає кришка багажника, тобто, практично б'є небіжчика по голові. Так і їдуть з відкритими вікнами, вже кілометрів 600, а може, й більше», - повідомив Сердюк.

За його словами, він попросив військовослужбовців зупинитися. Ті пояснили, що отримали наказ доставити труну з тілом своїми силами. Військовослужбовці вирішили використовувати свою машину і «скинулися на бензин».

Як зазначив Сердюк, труну в «Москвичі» бачили багато людей. Зокрема, пасажири автобуса «Одеса-Москва», який перед ним обігнав вказаний «Москвич».

«Ще по цій трасі їдуть автобуси до Молдови, Білорусі, Польщі і до інших країн. Їздять громадяни Білорусі з моря на своїх машинах і все це бачать», - наголосив Сердюк.