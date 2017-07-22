Голова СБУ назвав імена російських військових, які входили до складу бригади Агєєва

До складу бригади російського полоненого військовослужбовця Віктора Агєєва входили ще, як мінімум, 15 російських військових. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу.

Читайте такожПорадьте їй звернутися до Путіна з проханням помилувати українців: Геращенко відповіла матері полоненого АгєєваВін нагадав, що 24 червня на Луганщині розвідники Збройних сил України виявили диверсійно-розвідувальну групу так званої «4-ої окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу «ЛНР».

"Під час бою два бойовика були знищені, чотири особи взяті у полон. У складі розвідгрупи - два громадянина Російської Федерації. Це кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації: капітан (Олександр) Щерба - вбитий і контрактник збройних сил Російської Федерації (Віктор) Агєєв - взятий у полон", - уточнив Грицак.

За його словами, у березні 2017 року Агєєв підписав контракт на проходження служби у складі російських окупаційних військ на Донбасі.

«Встановлено, що, окрім Щерби та Агєєва, у складі тільки однієї розвідувальної роти так званої «четвертої бригади 2-го армійського корпусу "ЛНР" воюють, як мінімум, 15 громадян Російської Федерації, так звані "ихтамнет"", - заявив Грицак.

"Показово, що у цьому підрозділі майже усі командні пости займають кадрові та контрактні військовослужбовці збройних сил РФ", - додав Грицак.

Разом з тим він назвав прізвища цих російських військових. Зокрема, до складу зазначеної 4-ої бригади входять начальник розвідки цієї бригади, майор збройних сил РФ Сергій Данілов (позивний "Мангуст"), командир розвідроти Олексій Калугін (позивний "Калуга").

Розвідувальна рота 4-ї омсбр, згідно зі татом, має 72 особи, за списком - 63, з яких, як мінімум, 15 громадян РФ.

Зокрема, серед росіян, окрім Агєєва, Щерби, Данілова і Калугіна, встановлені імена Володимира Архіпова (позивний "Тайга"), Валерій Карасєв ("Карась"), Анатолій Кандауров ("Веселый"), Михайло Хилько ("Скіф"), Ігор Стрижевський ("Стриж"), а також Олександр Бублєєв, Андрій Букрєєв, Олександр Демченко, Сергій Капітоненко, Юрій Лісіцин, Антон Нечайка, Олександр Петров та Микола Ширина.

"Все це також підтверджується показами захопленого в полон військовослужбовця збройних сил Російської Федерації Агєєва", - наголосив Грицак.

На брифінгу було продемонстровано відео, де Агєєв підтверджує цю інформацію, а також його документи.

Крім того, встановлено, що до складу 1-го розвідувального взводу 4-ї омсбр входять його командир Олександр Мельниченко (позивний "Негр"), Володимир Сигонін ("Местный"), Костянтин Нестеренко ("Фантом"). До складу 2-го розвідувального взводу входять Костянтин Лебеденець, Микита Куєвський. До складу 3-го розвідувального взводу входять командир Станіслав Полєтаєв ("Татлєр") та Олександр Головатенко ("професор").

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва 1995 року народження українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, яку було знешкоджено 24 червня під Жолобком у Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв минулого року «звільнився в запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Мати Агєєва у відеозверненні, опублікованому російським виданням «Новая газета», просила президента України Петра Порошенка помилувати її сина.