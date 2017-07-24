На окупованому Донбасі помітили пересування вантажівок з вугіллям

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували пересування вантажівок з вугіллям в окупованому селищі Сентянівка (колишнє Фрунзе, - УНІАН.). Про це повідомляє LIGA.net, посилаючись на прес-службу місії.

Читайте такожРФ будує лінії електропередач і підстанції для енергопостачання окупованого Донбасу - координатор блокади

Неподалік від селища Сентянівка, за 44 км на захід від Луганська члени патруля місії бачили дві завантажені вугіллям вантажівки, які йшли на південний захід у напрямку Голубовки (колишній Кіровськ, - УНІАН., 51 км на захід від Луганська).

14 березня ОБСЄ повідомляла, що учасники блокади ОРДО в Щербинівці пропускають пасажирські та вантажні поїзди, які курсують лише в межах підконтрольних Україні районів.

Як повідомляв УНІАН, окупанти розбирають і вивозять дачне селище "Дончанка" на Азовському морі. Він належить металургійному комбінату "Азовсталь". І за рік цих дач зменшилася вдвічі. Замість десятка дерев'яних будинків залишилися лише фундаменти.