Місія ОБСЄ зафіксувала рух похоронних фургонів через кордон з Росією на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гуково» й «Донецьк» у Ростовській області, заявляє, що помітила два похоронні фургони, які перетинали українсько-російський кордон на окупованому Донбасі.

Про це йдеться в тижневому звіті місії за період з 19 по 25 липня 2017 року.

"Під час звітного періоду Спостережна місія бачила два похоронні фургони, які перетинали кордон через прикордонний пункт пропуску "Донецьк". Перший фургон проїхав в Україну 19 липня об 11:55. Лише водія транспортного засобу було помічено", - йдеться у звіті.

"Другий похоронний фургон проїхав в Україну 25 липня о 6:30 та повернувся назад в Російську Федерацію о 6:50 в той же день. На фургоні був напис "Ритуальні послуги "Харон" (російською мовою)", - заявляються представники місії.

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В усіх випадках спостерігачі не могли визначити, чи перевозили ці транспортні засоби труну, чи ні.

Окремо сказано, що місія зафіксувала 53 осіб у військовій формі, які перетинали українсько-російський кордон в обох напрямках. Зокрема ,33 з них перетнули кордон в напрямку України, а 20 - в напрямку РФ.

Також вони нарахували 464 автобуси, які перетинали кордон в обох напрямках. Зокрема, 244 автобуси направлялися в РФ, 220 - в Україну.

Разом з тим спостерігачі задокументували 643 вантажівки на кордоні (183 в «Гуково» та 460 в «Донецьку»). 388 вантажівок направлялися в РФ, 255 - в Україну. Місія зазначає, що більшість вантажівок мали українські номерні знаки, зареєстровані в Луганській області.

Ще на кордоні було помічено 62 бензовози, які мали написи українською та російською мовами "Пропан" та "Вогненебезпечно".