Турчинов на Донбасі перевірив систему блокування проросійських каналів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов сьогодні, 3 серпня, під час робочої поїздки до Покровську перевірив систему блокування проросійських каналів, яку буде встановлено вздовж усієї лінії розмежування

Про це повідомляється на сайті міста Покровськ.

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"У Покровську створена перша дослідна установка комплексної системи інформаційної протидії, яка дозволяє повністю блокувати проросійські теле- та радіоканали і, водночас, дуже гарно приймати всі українські. Зараз ми перевірили її роботу – працює дуже якісно. Через декілька місяців вона буде установлена вздовж усієї лінії розмежування", - сказав Турчинов.

Як розповіли в прес-центрі штабу АТО, методику придушення телевізійного мовлення з непідконтрольних українській владі територій Донецької та Луганської областей розробила одна з провідних українських компаній.

Система дозволяє ефективно створювати перешкоди в трансляції до 10 каналів одночасно.

На частотах, що блокуються, ця методика забезпечує безперешкодну роботу українських каналів.