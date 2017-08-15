На Донеччині сепаратистку-організаторку мітингів проти ЗСУ призначать директором опорної школи - активіст (фото, відео)

На Донеччині у місті Дружківка організаторку антиукраїнських мітингів планують призначити директором опорної школи. Про це у Facebook написав активіст Павло Островський.

Згідно із його повідомленням, мова йде про Ірину Прус - депутата Дружківської міськради від партії «Наш край».

«Очолила партію директорка гімназії "Інтелект" Валентина Лугова, головний спікер на цьому відео. Вона називає українських військових терористами, які нападають на нашу землю", - написав активіст, додавши, що за кулісам мітингу 2014-го була сестра Лугової та заступник директора гімназії - Ірина Прус.

Крім того, Прус працює в Донецьку в так званому "інституті післідипломної освіти ДНР". Також Прус намагалась повернути свого підлеглого із цього ж «інституту» Павла Морозова за програмою СБУ «На тебе чекають вдома».

«… її назвуть переможцем на так званому "конкурсі". Всі члени комісії проголосують так, як їм скажуть у виконкомі і виберуть одіозну кандидатку директором опорної школи. Тепер вона визначатиме курс розвитку школи», - написав активіст, додавши, що на початку навчального року до міста прибуде президент Петро Порошенко, щоб відкрити цю опорну школу. «найбільша цікавинка і іронія долі полягає в тому, що на початку навчального року в Дружківку очікується візит Петро Порошенко, який відкриє оновлену опорну школу», - йдеться у повідомленні активіста.

Як повідомляв УНІАН раніше, нардеп від "Опоблоку" Михайло Добкін в авторській програмі Дмитра Гордона, відповідаючи на питання, чи він сепаратист, заявив, що при ньому як губернаторі Крим був частиною України. Також він нагадав, що в ті часи Донецьк і Луганськ були потрібних межах, які, сподівається нардеп, ще повернуться.

Відповідаючи на питання, чи вкрала РФ півострів, Добкін заявив, що "Росія Крим забрала", й він не бачить різниці у цих визначеннях. "Російських військ на Донбасі немає, але Росія там присутня", - стверджує Добкін-старший.