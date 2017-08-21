Бойовики "ДНР" намагалися збити безпілотник СММ ОБСЄ - звіт

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що контрольовані Росією бойовики "ДНР" намагалися збити безпілотник СММ. Про це йдеться у звіті Місії за вихідні.

Як повідомили спостерігачі, у контрольованому бойовиками "ДНР" Докучаєвську, вони почули постріли зі стрілецької зброї, які, за їхньою оцінкою, були спрямовані на безпілотний літальний апарат Місії.

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Зокрема, сказано, що 19 серпня близько 13:00 в той час, коли безпілотний літальний мініапарат СММ пролітав над Докучаєвськом з метою перевірки повідомлень про пошкодження від обстрілів, представники Місії почули черги та постріли зі стрілецької зброї (всього загалом близько 35) на відстані 15-20 м з боку півдня.

Також спостерігачі побачили озброєного чоловіка у військовій формі, який тримав переносний радіопередавач, направляючи його на безпілотник СММ в той саме момент, коли здійснювалися постріли.

Представники СММ приземлили та забрали безпілотник, який не виглядав ушкодженим.

У звіті зазначається, що озброєні члени "ДНР" на місці події сказали офіцеру Збройних сил Російської Федерації в Спільному центрі з контролю та координації, які супроводжували СММ, що вони не були заздалегідь поінформовані про політ безпілотника.

Водночас, у місії наголошують, що спостерігачі заздалегідь поінформували СЦКК про цей політ.