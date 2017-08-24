18 обстрілів з боку бойовиків та двоє поранених бійців: у штабі відзвітували про добу в АТО

У зоні проведення АТО доба не завершилась спокійно. Незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. Один український захисник був поранений, однин отримав бойову травму. Проц е повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що до 19 години активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною, а ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли наших позицій.

Так, 4 рази з різних напрямків, використовуючи гранатомети і великокаліберні кулемети, найманці били по українських укріпленнях в Авдіївській промзоні. Крім того, на Донецькому напрямку, під вогонь ворога потрапили наші опорні пункти біля Зайцевого та шахти Бутівка. А близько 23 години злочинці майже годину зі стрілецької зброї обстрілювали будинки мирних мешканців Майорська.

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«На Луганському напрямку наприкінці доби противник двічі відкривав вогонь з 82-міліметрових мінометів у районі Новоолександрівки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення. Також випадки застосування бойовиками гранатометів зафіксовані на підступах до Катеринівки і Кримського», - йдеться у повідомленні.

На Приморському напрямку бандити обстрілювали опорні пункти сил АТО на околицях Павлополя, Широкиного і Лебединського.

На більшість збройних провокацій ворога наші бійці відповідали щільним і агресивним вогнем зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Як повідомляв УНІАН раніше, напередодні у штаі АТО повідомляли, що День Державного прапора України у районі проведення АТО пройшов відносно спокійно. З опівночі зафіксовано 4 випадки порушення перемир’я. В основному ці обстріли були неприцільні і носили провокативний характер.