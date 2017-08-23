День Державного прапора України в зоні АТО пройшов спокійно

З початку доби бойовики чотири рази порушили перемир’я в районі проведення АТО. Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Читайте такожДоба в АТО: бойовики все частіше гатять з важкої зброї, четверо військових постраждали«День Державного прапора України у районі проведення АТО пройшов відносно спокійно. З опівночі зафіксовано 4 випадки порушення перемир’я. В основному ці обстріли були неприцільні і носили провокативний характер», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Луганському напрямку бойовики двічі відкривали вогонь із гранатометів і стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО неподалік Кримського. Близько 13.00 терористи випустили 2 міни калібру 120 мм та 82 мм в районі Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку, за даними штабу, окупанти били із великокаліберних кулеметів по українських укріпленнях в районі Авдіївської промзони.

«Майже на усі збройні провокації сили АТО відповідали прицільним вогнем, тож вогневе протистояння було нетривалим», - наголосили у штабі.