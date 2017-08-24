Порошенко: з початку російської агресії загинули понад 10 тис. українців

Президент Петро Порошенко заявляє, що з початку російської агресії проти України загинули понад 10 тис. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці незалежності України сьогодні в центрі Києва.

«Загалом понад 10 тисяч українських життів на совісті агресора. Повік не забудемо і не пробачимо ніколи і нікому», - заявив він.

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Порошенко попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання українських воїнів і мирних громадян, які загинули під час війни, що почала РФ.

Раніше повідомлялося, що за підрахунками ООН, впродовж майже трьох років воєнних дій РФ на Донбасі загинули щонайменше 2,5 тис. мирних громадян України.