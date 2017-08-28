У Слов’янську сталася ДТП за участю військової вантажівки і маршрутки
Керівництво АТО призначило розслідування цієї аварії. За його результатами буде вжито дисциплінарних заходів.
Керівництво АТО призначило розслідування аварії за участю військової вантажівки УРАЛ та маршрутного автомобіля ГАЗель у Слов’янську. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
Читайте такожВолкер: збереження статусу-кво на Донбасі буде невигідним КремлюЯк ідеться в повідомленні, аварія сталася сьогодні. Загиблих серед військових та цивільних немає, проте травми отримали двоє пасажирів маршрутки.
Керівництво АТО призначило розслідування за фактом ДТП. За результатами зазначеного розслідування буде вжито дисциплінарних заходів.
У штабі наголосили, що, «незважаючи на проведення антитерористичної операції в районах Донецької та Луганської області, командування та особовий склад вважає неприпустимим загибель і травмування цивільного населення, та вживає заходів щодо недопущення ДТП у майбутньому».