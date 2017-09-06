"Хлібне перемир'я" допомогло уникнути повторення "гарячого" літа, як у 2015 та 2016 роках - ОБСЄ

Спеціальний представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що так зване "хлібне перемир'я", про яке просили місцеві ради Донецької та Луганської областей на період збору врожаю у літній період, допомогло уникнути "гарячого" літа порівняно з 2015 і 2016 роками. Про це він заявив за підсумками сьогоднішнього засідання ТКГ у Мінську, повідомляє БЕЛТА.

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Зокрема, як зазначив дипломат, на попередньому засіданні учасники ТКГ у черговий раз підтвердили свою прихильність до безстрокового припинення вогню з нагоди початку навчального року.

"Я хотів би звернути увагу на зміну в ситуації на місцях за даними СММ ОБСЄ. Якщо порівняти період з 25 серпня по сьогоднішній день з таким самим періодом до цієї дати, то можна побачити, що число порушень режиму припинення вогню зменшилося на 67%, а число зривів - на 74%", - сказав Сайдік.

За його словами, пріоритет роботи ТКГ - захист цивільного населення в зоні конфлікту.

"Я дуже радий, що за цей час майже повністю вдалося уникнути жертв серед цивільного населення. З радістю зазначу, що завдяки цим зусиллям і, звичайно, так званому "хлібному перемир'ю", цього року вдалося уникнути повторення "гарячого" літа, як у 2015 і 2016 роках", - наголосив спецпредставник ОБСЄ.

Він також запевнив, що ТКГ і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб сторони забезпечували тривалість режиму безстрокового припинення вогню. З цією метою робоча група з безпеки обговорила практичні аспекти припинення вогню, зокрема, вимоги щодо оприлюднення наказів і їх послідовної реалізації. Сторони також обговорили перспективи і методи розведення сил і засобів у районах Станиці Луганській і Золотого, а також можливість цього і в нових зонах. Чимало уваги учасники переговорів приділили питанням захисту об'єктів життєво важливої цивільної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі учасники переговорів підтримали звернення місцевих рад Донецької і Луганської областей про необхідність дотримання режиму тиші на період збору врожаю з 24 червня. Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня. Однак, за даними штабу АТО, бойовики щодня порушували "хлібне перемир'я".