У ЗСУ прокоментували повідомлення про політ російського бойового гвинтокрила над Херсонською областю (відео)

У ЗСУ заперечують, що російський бойовий вертоліт Ка-52 перетнув український кордон у Херсонській області. Про це заявив начальник прес-центру командування ПС ЗСУ Роман Юрчило телеканалу "2+2".

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"За даними оперативно-чергової групи Повітряних Сил, інформація про перетин вертольотом Ка-52 кордону на території Херсонської області не підтверджується", - зазначив він.

Раніше в мережі з'явилося відео польоту російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 нібито над селищем Павлівка у Херсонській області.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!