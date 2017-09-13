Місія ОБСЄ зафіксувала суттєве зменшення кількості порушень режиму тиші на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала близько 30 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19.30 11 вересня до 19.30 12 вересня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

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«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи 24 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів)», - зазначається у звіті.

За даними СММ, в Луганській області спостерігачі задокументувала менше порушень режиму припинення вогню, включаючи шість вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 30 вибухів).