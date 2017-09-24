Відсутність відвідувачів і Trend Repablic: журналісти побували у ТРЦ окупованого Донецька (фото)

Журналісти дізналися, чим сьогодні живуть і як виглядають торгово-розважальні центри підконтрольного угруповання "ДНР" Донецька.

"Золотое Кольцо" – це перший торгово-розважальний центр Донецька. Сьогодні основна частина його відвідувачів не піднімається вище нульового поверху, через який проходить підземний перехід. На цьому ж поверсі розташовані магазини взуття та одягу, магазини спортивного одягу, ювелірні салони, передають "Новости Донбасса".

Починаючи з 1 і по 4 поверх, розташовані кафе, бургерная, манікюрні салони, перукарні, магазини одягу, турфірма і кінотеатр. Роботи в охоронця торгового центру майже немає, оскільки в центрі мало відвідувачів.

Сусідній із "Золотым Кольцом" ТРЦ "Континент" відвідує більше людей, що помітно вже одразу біля входу.

Працюють магазини взуття, одягу, "все для дому", ювелірні прилавки, відділення "Центрального Республіканського банку", дитячі магазини і кафе.

Читайте також"Нові господарі Донецька": журналісти показали нічні розваги "еліти ДНР" (відео)

Торговельно-розважальний центр "Грін Плаза" розташований недалеко від двох попередніх, всього за 5 хвилин ходьби.

"На вході до ТРЦ відвідувачів зустрічають манекени в брендовому одязі New Balance, ціна навіть зі знижкою в 50% викликає запаморочення. Вартість джинсових штанів фірми colin's, як жіночих, так і чоловічих, становить від 1900 до 2600 рублів (850-1300 грн), це при знижці 50%", - розповідають журналісти.

У будній день в коридорах ТРЦ не зустріти багато людей, але продавці магазинів одягу говорять, що клієнти все ж таки є, хоча й не стільки, скільки хотілося б.

Є і нові назви магазинів, такі як Trend Repablic (написане через "а").

Один з найбільш віддалених, але найбільших торгово-розважальних центрів "Донецьк Сіті" розташований на початку Київського району міста. У будівлі зосереджено найбільшу кількість кінозалів колишнього "Мультиплекс", є каток "Фунтура" та дитячі атракціони.

Кафетерії, розташовані поруч, розраховані на відвідувачів ковзанки, якщо їх немає, то і кафетерії нічого не заробляють.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в заваленому комісійними магазинами і секонд-хендами Донецьку дружини "нових новоруських" ходять по бутіках та купують дорогі шуби або везуть їх з магазинів Ростова і Новочеркаська. Дорогі ресторани на бульварі Пушкіна забиті людьми і задимлені кальяном.