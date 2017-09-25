"Перехід в наступ" та водіння в складних умовах: українські танкісти провели навчання на Донбасі (фото)

В зоні проведення АТО пройшли навчання українських танкістів за стандартами НАТО. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Повідомляється, що навчання пройшли на одному з полігонів оперативно-тактичного угрупування "Луганськ".

«Спершу танкісти показали свою майстерність під час водіння в складних умовах місцевості з теоретичним пошкодженням блоків візуального спостереження. Суть вправи полягає у тому, що механіку-водію заклеюють прилади спостереження (трімплекси), а відтак командир машини з допомогою радіозв'язку керує діями механіка-водія», - повідомили Генштабі.

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За словами командира підрозділу Сергія, таку вправу доцільно відпрацьовувати, адже під час бойових дій стається дуже багато випадків пошкодження саме приладів спостереження у механіка-водія. Тому взаємодія між членами екіпажу повинна бути абсолютною.

«Бойова машина впевнено здійснює колійний прохід у мінно-вибуховому загородженні, зупиняється на підйомі та спуску, долає протитанковий рів з проходом, ділянку загороджень та маневрувань», - зазначається у повідомленні.