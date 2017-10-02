Противник на Донбасі веде підготовку до затяжної війни - волонтер
Осінь і зима на Донбасі будуть гарячими, оскільки противник веде підготовку до затяжної війни, заявив Мисягін.
Після поїздки на Світлодарську дугу волонтер Юрій Мисягін повідомив, що терористи не збираються закінчувати війну на сході України.
Як пише він на своїй сторінці у Facebook, противник не звертає ніякої уваги на розмови про швидку появу миротворчого контингенту на Донбасі.
"На тій стороні йде підготовка до затяжної війни. Зміцнюються всі передові позиції", - йдеться у повідомленні волонтера.
Читайте такожМісцевий житель показав, на що перетворився Луганськ після приходу "русского мира" (фото)
За словами Мисягіна, для опорників і бліндажів завозиться багато лісу, мішків, деякі позиції "закатують" у бетон, а окопи риються в людський зріст.
"Я не пригадую, щоб раніше так ретельно противник зміцнював свої позиції. Це говорить про те, що вони нас бояться й готуються до нашого наступу. Осінь і зима будуть гарячими", - наголосив волонтер.
Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що під час російсько-білоруських штабних навчань "Захід-2017" російський президент Володимир Путін продемонстрував готовність до наступальної війни.