Противник на Донбасі веде підготовку до затяжної війни - волонтер

Після поїздки на Світлодарську дугу волонтер Юрій Мисягін повідомив, що терористи не збираються закінчувати війну на сході України.

Як пише він на своїй сторінці у Facebook, противник не звертає ніякої уваги на розмови про швидку появу миротворчого контингенту на Донбасі.

"На тій стороні йде підготовка до затяжної війни. Зміцнюються всі передові позиції", - йдеться у повідомленні волонтера.

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За словами Мисягіна, для опорників і бліндажів завозиться багато лісу, мішків, деякі позиції "закатують" у бетон, а окопи риються в людський зріст.

"Я не пригадую, щоб раніше так ретельно противник зміцнював свої позиції. Це говорить про те, що вони нас бояться й готуються до нашого наступу. Осінь і зима будуть гарячими", - наголосив волонтер.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що під час російсько-білоруських штабних навчань "Захід-2017" російський президент Володимир Путін продемонстрував готовність до наступальної війни.