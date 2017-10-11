Бойовики не дозволили патрулю ОБСЄ проїхати через блокпост у Верхньошироківському

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що контрольовані Росією бойовики не дозволили патрулю проїхати через блокпост у Верхньошироківському. Про це повідомляється у звіті місії з 19:30 9 жовтня до 19:30 10 жовтня, який сьогодні опубліковано на сайті ОБСЄ.

«Особа в одязі військового типу на блокпосту, розташованому на захід від підконтрольного «ДНР» с. Верхньошироківське (кол. Октябр, 29 км на північний схід від Маріуполя), зупинила патруль СММ і не дозволила йому проїхати через блокпост. Місія поінформувала про це СЦКК», - йдеться у звіті.

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«Пізніше того ж дня озброєні особи на тому самому блокпосту зупинили інший патруль СММ, пояснивши це «особливою безпековою ситуацією», що склалася у двох населених пунктах на південь. Місія також поінформувала про це СЦКК», - додали спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН, місію ОБСЄ не пропустили через міст до Щастя через міни. Подібний інцидент відбувається вже те 268 разів в 2017 році.