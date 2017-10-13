Бойовик "ЛНР", застосувавши лазер, вивів з ладу спостережну камеру місії ОБСЄ - Хуг

Минулого тижня бойовик «ЛНР», застосувавши лазер, вивів з ладу спостережну камеру Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг через скайп-включення із зони проведення АТО.

"Часто сторони навмисне намагаються засліпити (камери СММ ОБСЄ - УНІАН). Наприклад, ввечері 4 жовтня член так званої «ЛНР» застосував лазер, щоб вивести з ладу камеру СММ на південь від Станиці Луганської. Протягом 5 годин камера не могла нічого зафіксувати. І постає запитання, що так звана «ЛНР» намагається приховати, яку реальність вона не хоче, щоб побачив світ? За твердженням так званої «ЛНР», вони розберуться з цим інцидентом», - сказав Хуг.

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Він також додав, що через замінування доріг до населених пунктів, що на лінії розмежування, їхні жителі стали заручниками небезпечної ситуації.