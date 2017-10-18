Доба в АТО: 44 ворожих обстріли, двоє військових загинули, ще четверо поранені

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалась напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Унаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів, ще четверо отримали поранення різного ступеню важкості, передає прес-центр АТО в Facebook.

Так, ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки Другої, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам’янки. А близько 18 години унаслідок мінометного обстрілу неподалік Зайцевого загинув один український воїн.

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"На Приморському напрямку «гарячою точкою» залишаються околиці Мар’їнки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 міліметри, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Українські захисники симетрично відповіли ворогу. Нажаль, у результаті цього протистояння отримали поранення двоє наших бійців. Крім того наприкінці доби проросійські найманці із 120-міліметрових мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-міліметрових на підступах до Лебединського. Також ввечері на Приморському напрямку отримали поранення двоє наших військових унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку обстрілів було найменше. Проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 та озброєння БМП. А під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили позиції біля Кримського і Попасної.

Як відомо, на Донбасі загострюється обстановка, бійцям ЗСУ доводиться відкривати вогонь у відповідь.