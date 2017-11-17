Загострення конфлікту на Донбасі неминуче в разі відмови сторін негайно припинити насильство - Хуг

Загострення конфлікту у Донецькій і Луганській областях неминуче в тому разі, якщо сторони негайно не відмовляться припинити насильство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Він наголосив, що для вирішення конфлікту на сході України потрібне політичне рішення.

"Наразі ведеться робота щодо досягнення такого рішення, але тим часом необхідно припинити вогонь. Лише дотримання сторонами режиму припинення вогню не призведе до завершення цього конфлікту", - заявив Хуг. На його думку, стійке та безповоротне припинення вогню повинно створити сприятливі умови для провадження інших заходів, про які йдеться у Мінських домовленостях.

"Не можна зволікати з припиненням вогню зараз, оскільки більшість бойових дій відбувається у житлових районах і у безпосередній близькості до них, в результаті чого гинуть і дістають поранення мирні жителі", - підкреслив Хуг.

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Він нагадав, що СММ ОБСЄ підтвердила, що цього року кількість загиблих і поранених цивільних сягає понад 400 осіб.

"Це насильство має зупинитися, оскільки існує ризик загострення ситуації. Це, в свою чергу, призведе до ще більшої кількості жертв серед цивільного населення", - сказав Хуг.

Також він назвав кількість порушень розміщення важкої техніки у місцях, звідки вона мала бути відведена відповідно до Мінських угод. "Цього року ми зафіксували практично 3 тисячі 800 одиниць озброєння, розміщених з порушенням (визначених) ліній відведення", - заявив Хуг.

"Якщо не покласти цьому край, як це було раніше, серйозне загострення ситуації неминуче", - наголосив перший заступник голови СММ.

Також він нагадав, як з 30 січня до 5 лютого 2017 року СММ зафіксувала майже 36 тисяч порушень режиму припинення вогню, що настало після відносно цілковитого періоду затишшя.

"Загострення конфлікту не уникнути, якщо негайно не припинити насильство", - ще раз наголосив Хуг.

"Враховуючи, що вже майже зима, а з настанням зими скрутне становище цивільного населення може ще більше погіршитися, сторонам варто повністю виконати досягнуті домовленості. Настав час для них також забезпечити завершення ремонтно-відновлювальних робіт на важливих об'єктах цивільної інфраструктури", - заявив Хуг.

Він висловив переконання, що припинення вогню можливе.

"Ми вже бачили часткове відведення озброєння, часткове розведення, часткове розмінування. Іноді ,але не дуже часто, ми відзначали, що сторони практично повністю дотримуються режиму припинення вогню. Припинити вогонь можливо. Досягнути миру - можливо. Сторонам лише потрібно забезпечити, щоби це сталося", - наголосив Хуг.