Камери ОБСЄ зафіксували вибухи біля Донецької фільтрувальної станції

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала вибухи біля Донецької фільтрувальної станції 15 та 16 листопада.

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Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 листопада.

"СММ вважає, що снаряд летів з півдня на північ, і наступний вхідний вибух зафіксовано дуже близько до камери СММ на Донецькій фільтрувальній станції о 02:18 15 листопада. О 19:36 16 листопада та ж камера записала снаряд у польоті з південного заходу на північний схід і подальший вибух, близький до камери", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОБСЄ заявили, що обстріли Донецької фільтрувальної станції загрожують екологічною катастрофою.