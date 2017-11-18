Камери ОБСЄ зафіксували вибухи біля Донецької фільтрувальної станції
12:59, 18 листопада 2017Війна
270 0
В ОБСЄ вважають, що обстріли велися з боку окупованого бойовиками Донецька.
Обстріли станції загрожують екологічною катастрофою / фото wikimapia.org
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала вибухи біля Донецької фільтрувальної станції 15 та 16 листопада.
Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ полагодили відеокамеру на ДФС та розповіли, як її обстріляли
Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 16 листопада.
"СММ вважає, що снаряд летів з півдня на північ, і наступний вхідний вибух зафіксовано дуже близько до камери СММ на Донецькій фільтрувальній станції о 02:18 15 листопада. О 19:36 16 листопада та ж камера записала снаряд у польоті з південного заходу на північний схід і подальший вибух, близький до камери", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в ОБСЄ заявили, що обстріли Донецької фільтрувальної станції загрожують екологічною катастрофою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter